Inter, Zhang corre contro il tempo: ecco quanto serve per evitare una sciagura

Il focus del Corriere della Sera a proposito della situazione in cui si ritrova l'Inter a livello societario

Le parole di Jindong Zhang hanno agitato un ambiente già particolarmente turbato dalle voci che si susseguono sul futuro del club. I tifosi dell' Inter rimangono in balìa delle onde, mentre Steven Zhang prova a tamponare in qualche modo. Ne parla il Corriere della Sera: "Il futuro dell’Inter resta incerto. Papà Zhang parla apertamente di «ridurre le attività irrilevanti», il figlio Steven, presidente dell’Inter, cerca fondi per sostenere il club in crisi di liquidità. Suning, settimane fa, ha provato a rassicurare l’ambiente, garantendo che avrebbe fatto fronte agli impegni per tutto il 2021. Entro fine marzo vanno regolate pendenze tra i 40 e i 50 milioni: senza quel saldo l’Uefa negherà l’iscrizione alle prossime coppe europee. Steven Zhang non vorrebbe chiudere l’avventura nerazzurra prima di essersi appuntato lo scudetto sul petto, per questo cerca un prestito ponte di almeno 150 milioni, necessari a completare la stagione".

Qualcosa in realtà si è mosso, ma le condizioni proposte non hanno soddisfatto il presidente dell'Inter. Si legge sul quotidiano: "Tra le trattative per la cessione della società o di una sola quota di minoranza e il reperimento di garanzie necessarie per ottenere un finanziamento, la proprietà è impegnata in una corsa contro il tempo. Un fondo avrebbe offerto un prestito, ma chiesto in pegno le azioni della holding Great Horizon: proposta rigettata. Comunque si vogliano leggere le parole di Jindong Zhang, l’Inter e il calcio in generale non possono essere considerati asset strategici. La linea del patron di Suning va nel solco tracciato dal governo cinese: stop agli investimenti non essenziali, privilegiare il mercato interno, basta spese eccessive per il calcio. Così resta sul tavolo l’offerta di Bc Partners da 750 milioni, ritenuta insufficiente. Ma il più grande nemico di Suning ora è il tempo".