CL, Zhang a Lisbona con l’Inter. Il presidente spera nei precedenti di Inzaghi

È ovviamente la prima volta per Zhang: non era mai arrivato ai quarti di CL. Arrivare in semifinale contro la vincente di Milan-Napoli sarebbe storico per lui e la sua famiglia. La squadra nerazzurra è arrivata fin qui anche affrontando rivali quotate come Bayern e Barcellona. In questo momento il numero uno della società interista non può essere contento di come stanno andando le cose, specie in campionato. Ma spera che quanto finora fatto da Inzaghi nelle competizioni a eliminazione diretta possa essere ancora una volta dalla sua parte. Con la conquista dell'eventuale semifinale il tecnico potrebbe garantire alle casse interisti altri venti mln, aria pura per il bilancio 22-23.