Inter, anche Zielinski in arrivo a 0: “In rosa prenderà il posto di…”

Domani Mehdi Taremi si sottoporrà alle visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Tutto pronto, sarà un nuovo rinforzo per i nerazzurri dalla prossima stagione. Le ha già fatte in gran segreto invece Piotr Zielinski, anche lui in arrivo a 0 dopo la scadenza del contratto con il Napoli. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, “andranno infatti via Sensi e Klaassen e così si spiega il colpo Zielinski a 0”, ha spiegato su Kick.