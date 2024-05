L’Inter su Joshua Zirkzee solo a una condizione al momento. Ne parla oggi Repubblica in vista della finestra estiva di calciomercato, ormai sempre più vicina. “I campioni d’Italia hanno avviato le grandi manovre per la prossima stagione già nel mese di gennaio. Mehdi Taremi e Piotr Zieli?ski sono le due operazioni concluse a parametro zero. L’attaccante del Porto e il centrocampista del Napoli saranno i primi rinforzi per Simone Inzaghi: ora la società è pronta a cogliere altre occasioni, ma senza fretta avendo già una rosa forte e competitiva.

I tifosi nerazzurri sperano di vedere ancora Marcus Thuram con la maglia dell’Inter: il francese - grande protagonista della stagione - è corteggiato dal Psg, con la società milanese che ha fissato il prezzo, cioè 55-60 milioni di euro. In caso di partenza di Thuram, l’Inter andrebbe a sfidare il Milan per Joshua Zirkzee. Un derby da brividi. L’attaccante del Bologna lascerà il club emiliano al termine della stagione per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Più lauta commissione per l'entourage del centravanti. I rossoneri sono in vantaggio rispetto alle concorrenti per Zirkzee. Il Milan ha trovato l’accordo con il calciatore, per un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione. Però c’è da convincere il Bologna ad accettare delle contropartite tecniche per abbassare la parte cash”, si legge.