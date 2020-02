Inter, cos’è successo durante l’intervallo? CorSera: “Conte ha colpito l’orgoglio dicendo che…”

Cosa sarà accaduto durante l’intervallo del derby? E’ questa una delle domande che i tifosi nerazzurri si saranno posti il giorno dopo la splendida vittoria in rimonta contro il Milan. I rossoneri erano avanti 2-0 dopo 45′ ma, da inizio ripresa, non c’è più stata partita: i gol di Brozovic, Vecino, de Vrij e Lukaku hanno regalato all’Inter una vittoria che vale il primato. Il Corriere della Sera parla di quanto accaduto durante l’intervallo:

“Dopo un primo tempo irriconoscibile, l’allenatore ha saputo nell’intervallo toccare le corde giuste, a livello tattico e mentale. Nessuna sfuriata particolare, come in tanti supponevano, ma parole molto secche e concise. Il tecnico ha girato poco attorno ai concetti, è andato dritto a colpire l’orgoglio dei suoi chiedendo se volevano andare avanti in quel modo e, nel caso, quanti gol avevano ancora intenzione di prendere dal Milan. Poi ha ricordato il divario di classifica, con il Milan ci sono 19 punti di distacco, siete più forti, sfruttate i duelli individuali. Infine ha evidenziato gli errori commessi a livello tattico e come correggerli. La squadra, ferita, è rientrata e ha ribaltato il match: da dominata è diventata padrona di una partita che sembrava già persa”.