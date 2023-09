Inzaghi a Inter TV: “Ottime risposte da chi è entrato, abbiamo bisogno di tutti. A casa con…”

Si chiude con un pareggio la prima partita di Champions League dell'Inter contro la Real Sociedad. Partita iniziata subito malissimo con una leggerezza di Bastoni che regala il vantaggio ai baschi. Ci pensa Lautaro a riequilibrare i giochi nel finale. I nerazzurri provano a raddoppiare ma è troppo tardi. Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione del gruppo ai microfoni di Inter TV: "Sicuramente il risultato è positivo ed è positiva la reazione della squadra. Siamo stati bravi a rimanere aggrappati in una partita difficile, contro un avversario di assoluto valore".

"Torniamo a casa e tra 72 ore saremo di nuovo in campo. Dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche. Ho cambiato4-5 giocatori, sarà così anche a Empoli. Vedremo come stanno i ragazzi, cercheremo di fare una buona partita a Empili. Sono entrati bene i ragazzi, non dobbiamo avere nessun tipo di problemi. Ho avuto ottime risposte da chi è entrato, abbiamo bisogno di tutti", ha concluso determinato Inzaghi.