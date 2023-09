Real Sociedad-Inter, dai social: “Quei gol che fanno godere di più”

Ci siamo. L'Inter è pronta al debutto stagionale in Champions League nel fortino della Real Sociedad. Il sole di San Sebastian ha accolto i tifosi nerazzurri, giunti in Spagna per sostenere la propria squadra nel tentativo di ripetere il percorso da sogno dello scorso anno. Un impegno da non sottovalutare, in un girone comunque pieno di insidie: sarà fondamentale partire col piede giusto. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le reazioni dal mondo social.