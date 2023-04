Inzaghi a Inter TV: “Anche altre grandi squadre stanno soffrendo, dobbiamo capire perché…”

Ennesimo passo falso dell'Inter in campionato. I nerazzurri hanno perso a San Siro contro il Monza. Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV non nascondono la delusione per il risultato: "Come giudico la prestazione? Nel primo tempo la squadra ha fatto una buona gara. Nel secondo tempo ci siamo innervositi, abbiamo perso le distanze. La squadra ha grandissima voglia di raggiungere questa vittoria che in campionato non sta arrivando. Il Monza è stato abbastanza basso, ma abbiamo creato tantissime occasioni che dovevamo essere bravi a sfruttare meglio. Il risultato ne è stata la testimonianza. Sembra la fotocopia di Salerno e della Fiorentina, dove avevamo sviluppato e creato tantissimo".