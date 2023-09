Inzaghi a Inter TV: “L’auspicio è di non perdere altri giocatori. Scelte? Contento di dover…”

Simone Inzaghi centra la quinta vittoria consecutiva in campionato. Un risultato importante che consolida la fiducia del gruppo e sottolinea la continuità di questo inizio stagione. Tre punti importanti, che i nerazzurri si sono dovuti sudare a Empoli. Inzaghi ha analizzato la prestazione con queste parole: "5 vittorie consecutive? Contento per la vittoria. I record fanno piacere ma sono più concentrato su quello che dobbiamo fare a livello di squadra. Non dovevamo ridurci sull'1-0 per quello che abbiamo creato. Siamo stati un po' imprecisi, il loro portiere ha fatto ottime parate. Sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi, non era facile".