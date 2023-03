Inzaghi a Inter TV: “Ottima prestazione, intensi e con la testa giusta. Lavorato da squadra”

L'Inter torna alla vittoria e lo fa nella cornice che più le è amica, San Siro. Contro il Lecce i nerazzurri non vanno mai in affanno, controllano e mettono al sicuro il risultato. L'analisi di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Inter lucida? Un'ottima prestazione, intensi, sempre concentrati per 93 minuti. Il secondo gol in apertura del secondo tempo ci ha agevolato. Bene anche il primo tempo, sempre in partita, con la testa giusta. E contro un avversario che aveva fatto penare tante squadre".