Inzaghi a Inter TV: “La squadra è stata matura, giocato tutti benissimo. Ho problemi con…”

Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione del gruppo nerazzurro, vittorioso a Roma, ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto una partita di grandissima intelligenza e intensità. Sapevamo che sarebbe stata durissima, così è stato. Un plauso ai ragazzi che sono stati tutti bravissimi. Complimenti a tutti, chi è entrato e chi ha giocato. Era una partita difficilissima, la squadra è stata concentrata, aggressiva e determinata. Ha avuto tutti gli ingredienti per vincere una partita per noi importantissima".

"Dimarco? Tutti quanti hanno fatto benissimo. A centrocampo e in attacco posso scegliere, su quinti e difesa ho qualche problemino. Speriamo di avere presto con noi quelli che mancavano. Sapevamo quello che avremmo trovato e così è stato. Una squadra fisica che si giocava tanto come noi. La squadra è stata molto matura, ha sofferto da squadra quando doveva soffrire. Ci aspettavamo una Roma intensa, con queste mezzale che sapevamo sono giocatori di qualità e di quantità. Sapevamo si sarebbero stancate, poi avremmo dovuto palleggiare bene così come abbiamo fatto", ha concluso il mister a Inter TV.