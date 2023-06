SM – Inter, allenamenti intensi e video: il piano di Inzaghi verso il City. E Mkhitaryan…

Da oggi partono 5 giorni molto intensi ad Appiano Gentile, in vista della finale di Champions League di Istanbul il 10 giugno. Come riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi ha già stabilito il piano di avvicinamento alla partita: allenamenti duri ma tanta attenzione alla parte tattica, con "sessioni video molto intense" per studiare la squadra di Guardiola.

Ci sono novità anche su Mkhitaryan: oggi l'armeno dovrebbe lavorare parzialmente in gruppo e tornare pienamente a lavorare con i compagni a partire da domani. Se così fosse, l'ex Roma sarebbe così a disposizione per la finale di Champions, in modo da risultare la prima opzione a gara in corso, tenuto conto che il tridente Brozovic-Calhanoglu-Barella ad oggi è intoccabile. In avanti resta un solo dubbio ma, secondo Sport Mediaset, Dzeko è ancora favorito su Lukaku.