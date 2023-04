CdS – Inter, ieri analisi post-Fiorentina: “Inzaghi ha chiesto due cose su tutte”

Simone Inzaghi ieri ha analizzato il ko contro la Fiorentina, toccando due punti in particolare svela il Corriere dello Sport

Dopo il ko contro la Fiorentina in Serie A, l'Inter torna in campo questa sera alle 20.45 contro la Juventus. Match d'andata delle semifinali di Coppa Italia per i nerazzurri, con Simone Inzaghi che ha voluto fare l'ennesimo discorso alla squadra ieri, toccando due punti in particolare svela il Corriere dello Sport.

Inter, momento delicato — "Il momento è troppo delicato, per rischiare anche la più piccola turbolenza. Più importante ricompattarsi e cercare spazi di serenità per allentare tensione e pressione. Che i giocatori evidentemente avvertono, come ha spiegato Mkhitaryan dopo la sconfitta con la Fiorentina. Anche per questo motivo, Inzaghi ha scelto di partire per Torino soltanto oggi. E, dopo l’allenamento di ieri mattina, ha lasciato libera la truppa di trascorrere la serata a casa. L’appuntamento, per tutti, è per oggi alla Pinetina.

I due punti di Inzaghi — Prima della seduta, comunque, il tecnico piacentino ha parlato alla squadra. È stata analizzata la gara con la Fiorentina, e in particolare i tanti errori davanti alla porta avversaria. Inzaghi ha chiesto più cattiveria, ma anche lucidità: perché in diverse situazioni, invece di tirare, sarebbe bastato passare ad un compagno meglio appostato per segnare facilmente. Terminato l’allenamento, l’allenatore ha pranzato con la dirigenza, presente nuovamente al completo nel centro sportivo", si legge.

