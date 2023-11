"Assolutamente. Ho 20 titolari, so che posso puntare su tutti. A fine primo tempo era semplice cambiarne 4-5 ma avrei dovuto cambiarne di più. Non era colpa del singolo ma dell'approccio di tutta la squadra. Abbiamo parlato, abbiamo fatto qualche modifica tattica e siamo entrati in campo con un altro spirito. Avremmo vinto una partita memorabile se quel tiro di Barella non fosse finito sul palo"