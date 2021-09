Inter, Inzaghi può sorridere: “Ha trovato una certezza, con una postilla”

La partita di ieri contro la Sampdoria ha regalato al tecnico nerazzurro una certezza su cui può contare anche in futuro

Ad appannare un’emozione comunque indimenticabile, il 2-2 scritto sul tabellone a fine partita e l’uscita per crampi che comunque non pregiudicherà la sua presenza nella distinta della sfida di Champions contro il Real. Una rete arrivata anche grazie a Juric: «A Verona ho deciso di rimettermi in gioco per provare a guadagnarmi questa maglia e lì ho imparato a fare il terzo centrale. Se preferisco fare l’esterno? Sono due modi diversi di giocare. Più bello giocare davanti perché hai maggiori chance di fare gol o assist». E Inzaghi, in assenza di Bastoni, lì ha trovato un’altra certezza con una postilla: Dimarco nel ruolo è ritenuto funzionale contro attacchi “leggeri” come quello della Samp (Quagliarella-Caputo) anche per una questione di stazza".