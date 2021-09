Inter, Dimarco manna dal cielo per Inzaghi: “Ne apprezza due qualità su tutte”

In gol oggi su punizione contro la Sampdoria, l'esterno ex Verona è una risorsa molto importante per Simone Inzaghi

Alessandro Cosattini

Una risorsa importantissima per Simone Inzaghi. Federico Dimarco oggi ha giocato dall’inizio e segnato su punizione nel 2-2 dell’Inter contro la Sampdoria. E ha convinto, con una prestazione più che positiva, come sottolineato anche da Calciomercato.com: “Così Dimarco ha avuto tempo di farsi apprezzare da Inzaghi, fin dalla prima amichevole in Svizzera. Il tecnico nerazzurro ne apprezza le qualità del mancino e la duttilità tattica: sotto la guida Juric, infatti, Dimarco è cresciuto anche sotto quest’ultimo aspetto. Il classe ’97 può giocare da terzo di difesa e da esterno sinistro, una manna dal cielo quando il calendario è fitto di impegni ed è necessario dosare le energie. E poi c’è quel mancino…”, si legge.