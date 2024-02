"Si dice: in questa Inter si vede la mano di Inzaghi, così ben addomesticata a plasmare giocatori che altrimenti chissà... Probabile che Pavard (30 milioni e un bellissimo pedigrèe) non avrebbe gradito e come lui Sommer, Mkhitaryan, De Vrij, perfino Calhanoglu ripudiato dal Milan causa ingaggio. Inzaghi era già ottimo allenatore, ma qui, ha ricordato, si è dovuto imbarcare in un turn over di 13-14 giocatori".