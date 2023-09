Inzaghi: “Vogliamo giocare più partite possibili. Lautaro? Deve continuare così”

Come abbiamo vissuto il secondo tempo contro il Sassuolo? Non bene, e ne abbiamo parlato con i ragazzi. Avevamo fatto 60 minuti buoni, concedendo pochissimo al Sassuolo, poi c'è stato l'infortunio dell'1-1 e la prodezza di Berardi. Abbiamo parlato soprattutto dell'ultima mezz'ora, i primi 60 minuti erano stati buoni, contro una squadra in salute. Dopo l'1-1 dovevamo esssere più lucidi. Abbiamo perso le distanze e non abbiamo giocato a calcio come siamo abituati a fare.

Favoriti per lo scudetto? L'ho detto fin dall'inizio: vogliamo fare più partite possibili come l'anno scorso. Sappiamo che è difficilissimo, è un dispendio di energie, con trasferte dove si rientra tardi, in un giorno e mezzo devi preparare partite importanti, come quella di martedì contro il Benfica. Sappiamo quello che dobbiamo fare e dobbiamo continuare a farlo. Lautaro? Bravissimo, come tutta la squadra. Sanchez ha fatto un ottimo lavoro per 55 minuti, è stato sfortunato in un paio di occasioni, Thuram ha fatto un lavoro eccezionale per la squadra. Lautaro sta avendo un ottimo inizio, nei miei anni è sempre stato costante, ha giocato sempre tantissimo. Stasera era venuto anche per lui il momento per riposare. È il nostro capitano, un leader, un giocatore importantissimo. Deve continuare così e non fermarsi".