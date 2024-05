"Bellissimo, una serata pazzesca con questo pubblico. Meritata per i ragazzi che hanno fatto una cavalcata splendida, sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Adesso è giusto godersi questa festa tutti insieme. E' dal 22 di aprile che stiamo godendo, adesso per una settimana bisogna cercare di fare le cose per bene e poi possiamo riposarci un attimo. Ho la fortuna di avere una società forte alle spalle che saprà cosa fare, sono tranquillo. Ha già parlato Marotta e spiegato tutto, per quel che mi riguarda posso solo ringraziare Steven. E' dal 22 aprile che festeggiamo ma lo scudetto è lo scudetto"