Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi aspetta un attaccante. Sfumato Lukaku, il club nerazzurro si è messo alla ricerca di un attaccante, ma ancora non ha individuato il profilo giusto. Per il tecnico il giocatore ideale è uno solo.

"Inzaghi ha indicato il nome di Alvaro Morata, non è un mistero: è la sua prima scelta, è il nome tra i giocatori in circolazione che lo soddisfa di più anche perché quello più pronto per giocare ad alti livelli. Ma l’allenatore sa bene che il club sta battendo diverse vie, per riempire la casella in attacco", scrive La Gazzetta dello Sport.