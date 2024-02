In collegamento a Sky Sport, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha presentato la sfida con l'Atletico Madrid di domani: “Ulteriore step con l’Atletico? Senz’altro sarà complicata come partita, non servo io a presentare l’Atletico come squadra. Ha un grandissimo allenatore dal 2011, ha vinto tantissimo e sta giocando un ottimo calcio. Una squadra che palleggia più del passato, abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi, servirà la migliore Inter.