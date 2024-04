Inzaghi: “Ho voluto l’Inter con tutte le mie forze. Partita scudetto dico…”

Se devo dire una partita in cui ho sentito la vittoria dello scudetto in pugno, dico Lecce, dopo il recupero con l’Atalanta, avevamo la Juve ancora lì e non era semplice. Nel girone d’andata abbiamo fatto 48 punti, la Juve 45, il Milan ora veniva da una striscia importante, per questo ti dico Lecce.