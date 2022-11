Inzaghi a Inter TV: “Benissimo in Champions League, in campionato ci manca…”

L' Inter espugna il Gewiss Stadium a Bergamo e chiude questa prima parte di campionato con una vittoria. Tre punti fondamentali, conquistati su un campo storicamente ostico. Ecco l'analisi di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Partita importante, vinta con delle sofferenze come ci sono in tutte le partite. Nei primi 25 minuti non abbiamo approcciato nel migliore dei modi anche perché la squadra avversaria era forte, fisica e allenta. Siamo stati bravi a rimanere in partita e a vincere meritatamente".

"Nel secondo tempo siamo stati più bravi tecnicamente, siamo riusciti a fare quello che ci viene meglio e abbiamo meritato il vantaggio. Preoccupato per il Mondiale? La speranza è di recuperare più giocatori possibili. L'augurio è di averceli tutti a disposizione nel migliore dei modi. Oltre a Lukaku D'Ambrosio e Darmian ci sono mancati in queste settimane e sono giocatori importanti. Ho più successi in 250 gare in serie A? Me l'hanno detto prima, mi fa piacere. Vuol dire che sto diventando grande. Speriamo che ce ne siano altrettante. Ho sempre avuto squadre importanti, Lazio e Inter sono di primissima fascia. Benissimo in Champions League, in campionato ci manca qualche punto. Stiamo parlando di un altro tipo di campionato, dobbiamo guardare a noi e migliorarci giornalmente", ha dichiarato il mister a Inter TV.