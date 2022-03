Inzaghi: “Posta in palio è alta, stasera entrambe le squadre non hanno brillato”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo il pareggio a San Siro contro il Milan

Milan e Inter non vanno al di là di un pareggio a reti inviolate nella semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le parole di Simone Inzaghi nel post partita: "A tutte e due le squadre è mancata un po' di brillantezza nel gioco. Siamo avanti nella stagione, la posta in palio è alta. Le due squadre erano più bloccate. Incrociando le dita abbiamo recuperato Gosens e Correa che possono essere due alternative importanti. Salernitana? Sarà una sfida importante per noi Dovremo essere bravi n questi due e giorni mezzo a recuperare forze fisiche e mentali. Mancano due mesi, saranno molto intensi. Correa e Gosens si stanno allenando a pieno regime, li stiamo aspettando. Giocare stasera un pezzettino di gara in Coppa Italia è stato importante".