Inzaghi a ITV: “Proveremo a ripeterci. Serve una partita da vera Inter”

Consapevolezza e determinazione. L'Inter di Simone Inzaghi si presenta all'Anoeta di San Sebastian con la voglia di partire subito forte anche in Champions League.

"Vogliamo fare bene. Sappiamo il percorso che abbiamo avuto lo scorso anno. Ripetersi sarà difficile, ma ci proveremo. Vogliamo rivivere altre notti come quelle dell'anno scorso insieme ai nostri tifosi. Fare turnover è basilare, visto che in questi anni qualche defezione dopo le nazionali e dopo partite come il derby ce l'abbiamo sempre avuta. Cercheremo comunque di organzizarci nel migliore dei modi. Abbiamo studiato l'avversario, che è di assoluto valore. Sta andando bene. Sappiamo che dovremo fare una partita da vera Inter".