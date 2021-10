Inzaghi a Inter TV: “Bravi a rimanere in partita, mi porto via la reazione d’orgoglio”

Le parole del tecnico nerazzurro a Inter TV

Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Non era una partita semplice e lo sapevamo. Secondo me siamo partiti bene poi abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e sofferto. Ma siamo stati bravi a rimanere in partita e facendo un ottimo secondo tempo. Anche prima dei cambi, il secondo tempo era stato approcciato meglio. Ma era la settima partita in venti giorni e ho deciso di fare 4 cambi contemporaneamente. Ho la fortuna di avere una rosa forte. Con i 5 cambi i titolari non sono più 11 ma molti di più. Porto via la reazione, la voglia che ha la squadra di rimanere in partita e di vincere le partite. Il campionato italiano non ha partite facili, ci sono squadre con ottime individualità. Loro si preparano una settimana intera e tu arrivi con mezzo giorno di riposo dopo trasferte lunghissime. Ma è il calcio e lo sappiamo. Mi porto via la reazione d'orgoglio dei miei ragazzi".