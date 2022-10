Inzaghi a Inter TV: “Paghiamo il minimo episodio, quello che stiamo facendo non basta”

Arriva un'altra sconfitta per l'Inter, che contro la Roma non riesce nell'intento di conquistare i tre punti. Ai microfoni di Inter TV Simone Inzaghi ha analizzato il momento critico dei nerazzurri: "Momenti chiave? Il momento chiave è stato nel primo tempo al 35': eravamo in vantaggio e stavamo tenendo la palla. Purtroppo abbiamo commesso un errore in uscita, abbiamo preso gol e concesso troppo campo alla Roma. Al minimo episodio paghiamo, al momento è così. Perdiamo una partita molto pesante per noi. Dobbiamo lavorare di più sui particolari".