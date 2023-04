Inzaghi a Inter TV: “Come definisco i miei ragazzi? Storici. Calendario folle, abbiamo…”

L'Inter di Inzaghi non sbaglia in Champions League e vola in semifinale. Sarà quindi derby di Champions, ancora una volta dopo tanti anni. Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV della prestazione dei nerazzurri: "Grandissima soddisfazione che è giusto condividere con la società e i tifosi. Ottenuta con merito contro una squadra di assoluto valore. Un termine per definire i ragazzi? Storici per quello che stanno facendo in Champions e in coppa Italia. Calendario folle, abbiamo lasciato punti in campionato. siamo contenti e vogliamo continuare così. Stasera è stato importante l'approccio. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo".