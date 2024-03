La cavalcata trionfale fin qui in campionato dell'Inter è stata notata ed apprezzata in giro per tutta Europa. E così, Simone Inzaghi ha incassato anche i complimenti sinceri di un mostro sacro come Thierry Henry. Un attestato di stima che conferma come l'allenatore nerazzurro sia definitivamente salito al livello dei più grandi d'Europa e del mondo: