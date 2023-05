Inzaghi: “Dovremo essere lucidi e usare la testa. Da Inter-Bayern ad oggi…”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di InterTV alla vigilia del match contro il Milan valido per l'andata della semifinale di Champions:

"Sappiamo l'importanza della gara, bisognerà usare cuore e testa. Non ho dubbi che il cuore non mancherà, dovremo essere bravi ad usare la testa perché ci saranno degli imprevisti per questa sfida che durerà 180'"