"Mai una volta che Inzaghi abbia criticato le scelte della dirigenza o le imposizioni della proprietà. Ma se in principio ha “solo” accettato le condizioni del progetto, via via che il tempo passava se ne è innamorato e le ha sposate. L’Inzaghi attuale avrebbe l’autorità e il credito necessari per imporre qualche decisione, invece resta nella penombra. È al tempo stesso la punta e un ingranaggio del tutto. Apparecchia la scena ma si mette dietro le quinte non appena finisce lo spettacolo".