Inzaghi: “Primo tempo non da Inter. Stanchezza? C’è, ma dovevamo fare meglio”

Marco Astori

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta sul campo del Bologna. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto un primo tempo brutto, insufficiente, non da Inter: l'approccio non è stato dei migliori. Nel secondo abbiamo fatto meglio e creato qualche occasione: sbloccandola noi staremmo parlando di altro ma il primo tempo è insufficiente. Si poteva fare meglio: le condizioni del campo non aiutavano, ma nel primo tempo dovevamo metterci di più come corsa, aggressività e determinazione, poi abbiamo preso un gol rivedibile.

Ci voleva più lucidità e freddezza, abbiamo avuto un paio di occasioni importanti che ci avrebbero permesso di non farci trovare aperti: andando in vantaggio avremmo gestito meglio. Stanchezza? C'è, però al di là di qualche cambio forzato e voluto, le partite europee ti portano via tanto: ma siamo abituati, oggi dovevamo fare meglio sotto diversi aspetti. Il trend in trasferta? E' un dato che va analizzato: davanti ai tifosi abbiamo un ottimo cammino, in trasferta dobbiamo fare di più: dobbiamo fare il cambio di marcia per mantenere il secondo posto.

La fascia destra? C'era qualche difficoltà in più perché loro a sinistra portavano Orsolini in pressione, mentre di qui Soriano non usciva e c'era meno spazio. Non sono contento del primo tempo, lo vedremo insieme ai ragazzi e allo staff. Nel secondo tempo stavamo conducendo, non dovevamo forzare il passaggio e rimanere più chiusi, eravamo nel nostro miglior momento. Dovevamo essere più bravi come corsa e determinazione, loro hanno approcciato meglio: essendo l'allenatore non posso essere contento. La analizzeremo come sempre, la sconfitta fa male e brucia: dobbiamo concentrarci su noi stessi sapendo che in certe partite dobbiamo fare meglio".