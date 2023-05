Inzaghi ha rovesciato l’Inter: a Verona la mossa tattica che ha sorpreso tutti

Non tutti hanno forse fatto caso a come il tecnico nerazzurro ha mosso una delle sue pedine nell'ultimo match di campionato

La veste tattica dell'Inter non cambia ormai da quattro anni. Da Conte a Inzaghi, si è scelto di proseguire all'interno di un contesto molto chiaro. Ma ciò non toglie la possibilità di piccole indicazioni che di fatto portano imprevedibilità di volta in volta. La Gazzetta dello Sport di oggi, ad esempio, si sofferma sull'ultima mossa dell'attuale tecnico nerazzurro: