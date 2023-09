Inzaghi: “Lautaro sta lavorando bene, come tutti i miei attaccanti. L’Inter…”

-In cosa è cresciuta l'Inter?

Mentalmente il percorso in CL ci ha dato tanto, i ragazzi stanno lavorando bene sui nostri principi. Devono continuare così, stiamo giocando tanto, abbiamo bisogno di tutti e adesso c'è da preparare la sfida di CL di martedì.

-Asllani credo che sia pronto, ha consapevolezza e può giocare più spesso...

Sta lavorando bene e deve continuare in questo modo. Un giocatore che abbiamo preso e sta crescendo. Giocare all'Inter non è come all'Empoli, ha fatto bene stasera e ci ha dato una grande mano.

-Come si fa a tenere in panchina un Lautaro così?

Come fanno tutti gli altri, aveva bisogno di rifiatare, non molla mai. Ha fatto 4 gol ma la squadra gli ha dato ottimi palloni e Thuram e Sanchez si sono divisi nel migliore dei modi. In cosa è cresciuto? Ha sempre fatto benissimo e giocato tanto. Adesso è capitano e si sente leader di più ma ha sempre lavorato bene, ci ha messo esperienza, ha vinto tanti trofei e continuerà a crescere lavorando così ogni giorno ad Appiano.

-Il poker più bello è di Lautaro oggi, il suo col Marsiglia o quello di Parolo?

Il mio col Marsiglia, ma ho sbagliato il rigore... (Ride.ndr)

-Gli fai battere il record di Immobile dei trentasei gol?

Lui deve continuare a giocare giornalmente e pensare partita dopo partita, non tutte le gare sono semplici.

(Fonte: DAZN)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.