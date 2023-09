Inter, Lautaro: “Lasciamo le critiche alle spalle e pensiamo a noi. Con Thuram…”

La Salernitana è un ottimo avversario ed erano sono in un momento difficile. Ambiente caldo, la gente si fa sentire ma dovevamo rispondere solo a noi, le critiche le dobbiamo lasciare alle spalle. Noi dobbiamo pensare al nostro lavoro e pensare all'avversaria in campo. sono contento del gol perché aiuto la squadra, questo è quello che conta sempre, importante è che abbiamo vinto e che siamo sopra in classifica, pensiamo alla CL.