Inzaghi a SM: “Formazione? Ho ancora dei dubbi. Benfica grande squadra, dovremo…”

"La partita di Salerno ha lasciato una bella vittoria, che volevamo. Abbiamo recuperato Cuadrado, mentre non ci saranno Arnautovic, per il quale ci vorrà un po' di tempo, e Frattesi, che io e lo staff abbiamo deciso di non rischiare per domani. Il turnover è una grandissima opportunità e importante per noi allenatori. Giocando ogni tre giorni, è difficile prevenire infortuni. Bisogna fare necessariamente delle rotazioni. Il Benfica è una grandissima squadra, conosciamo le sue qualità. Sta andando benissimo in campionato e ha già vinto la Supercoppa".