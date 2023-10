Mourinho: “Altra Champions con l’Inter se fossi rimasto. A Kiev dolore della Madonna perché…”

"A Kiev mi sono fatto male tirando un calcio a un lettino dei massaggi: facevo finta di niente, ma provavo un dolore della Madonna. Ero così arrabbiato all'intervallo perché non avevamo dato niente a livello di emozione da mettere nel gioco. Ho detto ai miei: 'Non tornate in questo spogliatoio alla fine della partita piangendo o con la testa fra le mani, perché non avete fatto niente finora. Voglio che torniate qui morti, ma di stanchezza. Al di là del risultato. Dopo il pareggio, avevamo l'inerzia dalla nostra parte. A volte noi allenatori facciamo i fenomeni, ma a volte le cose succedono anche senza che noi facciamo troppo. Sono stati bravissimi i giocatori, con personalità. Potevo pressarli al limite, loro pressavano sempre. Come dice Materazzi, se fossi rimasto all'Inter altri 2-3 anni, avremmo vinto qualche altra Champions".