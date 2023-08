Inter, Inzaghi vuole Sommer e Scamacca subito. Portiere in arrivo, sabato a Milano?

"Nessuno nasconde che il puzzle sia da completare con un difensore e un secondo portiere, dando per “scontate” le fumate bianche per Samardzic, Sommer e Scamacca: per il primo c'è già l'intesa, per il portiere si lavora per averlo sabato, ma c'è fiducia anche per il bomber. Inzaghi li vuole prima possibile per preparare l’esordio con il Monza", aggiunge il quotidiano.