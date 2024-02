"Per l’Inter quella di ieri sera è stata la ventesima affermazione nelle prime 24 giornate di campionato, una vittoria conquistata mantenendo per la quindicesima volta in Serie A la porta di Sommer imbattuta (il totale sale a 20 contando le coppe). Un dato importante in vista del faccia a faccia con Simeone, quando sarà vietato concedere spazio agli spagnoli, ma anche un messaggio per la Juventus e il Milan, che ora dovranno rispondere per non perdere ancora terreno. Lo scudetto è sempre più vicino, ma Inzaghi non la pensa così", aggiunge il quotidiano.