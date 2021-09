Inter, Inzaghi ha le idee chiarissime: “Già trovati i suoi tre nomi inamovibili”

La nuova vita interista del tecnico non si discosta di molto dal passato: a Milano sta infatti erigendo una diga

Simone Inzaghi ha già le idee chiarissime. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico fonda il suo sogno scudetto su tre uomini cardine, proprio come fatto negli anni alla Lazio: "Si innesca sempre una connessione emotiva tra Inzaghi e i suoi: più che un papà severo, Simone ha costruito negli anni l’immagine di un fratello maggiore dei giocatori. Ama legarsi ai suoi soldati, ha bisogno di fedelissimi votati alla causa. E se negli anni laziali gli intoccabili erano collocati soprattutto in mezzo, anche la nuova vita interista non si discosta di molto: a Milano sta infatti erigendo una diga centrale, sempre la stessa, sempre affidabile. Calhanoglu e Barella assaltatori specializzati ai lati del perno Brozovic: su questa colonna nasce la squadra chiamata all’assalto della seconda stella.