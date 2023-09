Oggi ad Appiano riprendono gli allenamenti dell'Inter in vista del derby col Milan di sabato sera a San Siro

Oggi allenamento al pomeriggio ad Appiano Gentile per l'Inter. Si rivedrà Asllani, domani torneranno i due olandesi Dumfries e De Vrij. Mercoledì tutti i nazionali europei, giovedì i sudamericani: Lautaro, Cuadrado e Sanchez. L'Inter lavorerà per cercare di averli tutti sabato.

Leggero stato infiammatorio per Cuadrado, nessuna lesione, l'Inter spera che la Colombia non lo utilizzi più nell'altra partita contro l'Uruguay di domani sera per averlo pronto nel derby.