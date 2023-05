Inter, ultimo mini-ciclo: Inzaghi dosa le forze. Tentativo nullo di spostare l’Atalanta

Tre gare in una settimana per l'Inter di Inzaghi. Il tecnico opta ancora una volta per le rotazioni, vuole tutti al top per il finale di stagione

Napoli questa sera, mercoledì la finale di Coppa Italia a Roma contro la Fiorentina e sabato sera l'Atalanta a San Siro. Il tecnico dell'Inter Inzaghi è costretto a dosare le forze, anche perché fin qui le sue rotazioni hanno portato ottimi risultati. Per questo stasera al Maradona si vedrà una formazione con tanti volti nuovi.

"L’ultimo mini-ciclo, prima di poter prendere fiato in attesa di Istanbul, sarà assai stressante. Proprio ciò che l’Inter temeva: la sfida contro l’Atalanta a San Siro è stata, infatti, confermata sabato 27, giusto tre giorni dopo la finale di Coppa Italia con la Fiorentina. I nerazzurri hanno tentato in extremis uno spostamento domenicale per garantirsi almeno un giorno in più di sano riposo e, invece, hanno prevalso le esigenze televisive", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"La spremuta di questi sette giorni inizia quindi stasera a Napoli e, pensando alle altre due gare davanti, servirà un dosaggio quasi scientifico delle forze: Inzaghi ha sempre in testa l’incubo City e vuole evitare nuovi ingressi in infermeria. Per questo le rotazioni, già praticate con profitto negli ultimi tempi, diventano ancora di più una necessità", aggiunge Gazzetta.