FCIN1908 / Inzaghi non pensa alla Champions: ecco l’Inter che sfiderà l’Udinese

A 24 ore da Juve-Napoli, l'Inter è attesa dalla gara di San Siro contro l'Udinese. I nerazzurri sono a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato e riprendersi il primo posto in classifica. Dopo la gara contro i bianconeri, la squadra di Inzaghi sfiderà la Real Sociedad in Champions League.

Come appurato da FcInter1908, il tecnico nerazzurro non pensa alla gara contro gli spagnoli e con i friulani metterà in campo il miglior 11 possibile, al netto degli infortunati. L'idea di Inzaghi è di lanciare dal 1' sia Bastoni, recuperato dopo l'infortunio al polpaccio, che Bisseck, esordio in Serie A dal 1' per il tedesco. In porta Sommer; Bisseck,, Bastoni, come dicevamo, e Acerbi. Sulla fascia destra agirà Matteo Darmian, mentre a sinistra ci sarà Dimarco. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan completeranno il centrocampo. Thuram e Lautaro la coppia d'attacco.