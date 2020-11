Italia-Estonia, le pagelle. Ts: “Gagliardini 5,5”. Gds: “Bastoni da 7. Un giocatore di cui…”

A Firenze, l’amichevole tra Italia-Estonia è finita 4-0 per gli azzurri. Sono stati 3 i giocatori dell’Inter scesi in campo: Gagliardini, Bastoni e D’Ambrosio. Il giorno dopo la gara, arrivano le pagelle dei quotidiani. Per la Gazzetta dello Sport la prestazione di Bastoni è da 7: “Under 21? Il tempo delle mele è finito. Un giocatore di cui Mancini non potrà fare a meno. Piedi da regista difensivo, senso della posizione e concentrazione totale“. Per D’Ambrosio e Gagliardini il voto è 6.

Tuttosport invece assegna una insufficienza al centrocampista nerazzurro: “Non ha ancora recuperato il passo fluido dello scorso finale di stagione, prova ne siano i tocchi approssimativi e qualche errore nella scelta dei tempi di intervento. Si procura un rigore più per inciampo che per il fallo dello spallino Tunjov”. Voto 6 invece per Bastoni e D’Ambrosio”.

Come la Gazzetta, anche il Corriere dello Sport assegna un 7 a Bastoni: “E’ il 28° esordiente di Mancini, ha appena 21 anni e cambia sistema di gioco entrando in una difesa a quattro mentre nell’Inter è il terzo centrale di sinistra. Nonostante tutto questo è, insieme a Grifo, il miglior azzurro di questa Nazionale. Inizia con il lancio da cui nasce l’1-0 e prosegue senza sbagliare un pallone, un intervento, un tempo di gioco. Promosso a pieni voti“. Sei per D’Ambrosio e Gagliardini.

(Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport)