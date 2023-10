Italia, i convocati per le gare con Malta e Inghilterra: Inter squadra più rappresentata

Sono 27 i calciatori selezionati dal ct Luciano Spalletti per i prossimi impegni di qualificazione a Euro 2024

Sono 27 i calciatori selezionati dal ct dell'Italia, Luciano Spalletti, per i prossimi impegni di qualificazione a Euro 2024 contro Malta e Inghilterra, rispettivamente in programma il 14 ottobre al "San Nicola" di Bari) e il 17 ottobre a Wembley. L'Inter , con ben 6 elementi convocati, è la squadra più rappresentata, seguita da Juventus con 4 e Napoli con 3.

Il gruppo si ritroverà domenica sera a Coverciano, dove resterà ad allenarsi fino a venerdì 13 ottobre, quando è previsto il trasferimento a Bari. Al termine della gara del ‘San Nicola’ gli Azzurri torneranno al Centro Tecnico Federale per preparare la sfida con l’Inghilterra, con la partenza per Londra fissata per lunedì 16 ottobre.