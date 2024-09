Italia, Frattesi: “Il cambio? Ero solo un po’ stanco. Pensavo finisse 6-0”

Davide Frattesi, autore del provvisorio 2-1 dell'Italia contro la Francia (3-1 il risultato finale), ha parlato della ripartenza azzurra in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW al Parc des Princes: "Sono contento, quando i gol aiutano la squadra hanno sempre qualcosa in più. Questa serata doveva essere una ripartenza per noi. Il flop all'Europeo secondo me è stato un fatto di testa, c'era tanta pressione e anche dentro lo spogliatoio la sentivamo troppo. Eravamo scarichi. Stasera siamo stati bravi, abbiamo provato poche cose, ma che ti rimangono dentro. Siamo andati nella direzione giusta".