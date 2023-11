J. Alvarez: “Lautaro ha fatto una stagione incredibile con tanti gol. Giocare e allenarsi…”

In una lunga intervista alla ESPN, Julián Álvarez ha parlato del suo buon momento e degli obiettivi del Manchester City e della nazionale argentina. L'attaccante ha speso belle parole per Haaland e Lautaro Martinez. " Dobbiamo continuare su questa strada perché prima di iniziare ogni stagione sappiamo che sarà con tante partite e questa società richiede di lottare su tutti i fronti, dobbiamo arrivare a gennaio con possibilità di lottare su tutti i fronti per affrontare bene l'ultimo tratto . Sapevamo che dopo aver vinto tutto la scorsa stagione, tutte le squadre vogliono batterci, ma questo ti fa stare attento e giocare sempre con la massima tensione".

"Haaland? Non c'è bisogno di parlare di quello che fa in campo, perché ha segnato tanti gol in tutte le squadre in cui ha militato e nella sua Nazionale. È un ragazzo eccezionale, una persona fantastica e molto simpatica. Mi aiuta sempre e lo ringrazio. Lautaro ha fatto una stagione incredibile, con tanti gol. Giocare e allenarsi con i migliori ti fa crescere come giocatore e come persona ".