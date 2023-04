Julio Cesar: “Vedo l’Inter già in semifinale. Può arrivare in fondo, bello il derby col Milan”

Intervenuto nel Podcast di Amazon Prime, l'ex portiere dell'Inter Julio Cesar ha parlato della sfida di ritorno tra Inter e Benfica

Intervenuto nel Podcast di Amazon Prime, l'ex portiere dell'Inter Julio Cesar ha parlato della sfida di ritorno tra Inter e Benfica. Per il brasiliano passerà l'Inter in semifinale e potrebbe anche arrivare in fondo alla competizione. Queste le dichiarazioni di Julio Cesar:

"Conosco bene il Benfica, vivo a Lisbona. Molte persone non sanno cosa sia il Benfica, è una squadra che non punta tanto sull'Europa, punta prima sul campionato. È una sfida bella tra Benfica e Porto, anche se il derby è con lo Sporting. Quando hanno la possibilità di vincere il campionato si concentrano su quello, proprio per cultura. Moratti ci teneva tanto a vincere la Champions League, l'ho capito subito quando sono arrivato all'Inter. Avevamo grande pressione addosso. Nelle partite importanti senti le farfalle nello stomaco, io le sentivo...".

"Può arrivare in fondo quest'Inter? Penso di sì, può succedere di tutto ma vedo già l'Inter in semifinale. Per tradizione e per quello che ha fatto vedere a Lisbona. Possono arrivare in finale. Se ci sarà un derby col Milan sarà molto bello, ma col Napoli è ancora tutto aperto. Maignan mi piace molto, Onana dopo aver sostituito Handanovic che era un idolo ha avuto questo peso, non era facile. Sta facendo vedere perché l'Inter lo ha preso. È uno molto positivo, ottimista. Quando arrivano un certo tipo di parate ti senti Superman, ancora di più se poi si vince".