Julio Cesar: “Triplete Inter irripetibile. Porto? Il punto forte è Conceicao. E occhio a…”

"Belle immagini, sono dei bei ricordi che abbiamo vissuto insieme. Triplete? Nessuno l'ha fatto in Italia, spero che non lo faccia nessuno a parte l'Inter. Siamo rimasti nella storia"

Punti forti e deboli del Porto

"Il punto forte è l'allenatore, è da 5 anni e mezzo lì che fa un ottimo lavoro. E' lo specchio e il carattere della squadra, il Porto funziona bene da gruppo. L'Inter deve tenere palla e fare la partita, Pepe è tosto ma ha 40 anni e sa come bloccare un attacco come quello dell'Inter. Conceicao ha la fiducia del presidente ed è importante, così può lavorare più sciolto. In Brasile se perdi 3 partite, ti cacciano. In Portogallo è diverso"