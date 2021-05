Inter, Julio Cesar: “Scudetto bellissimo. Successore di Handa? Faccio due nomi”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro: "Lo scudetto? E' bellissimo, da tifoso è un'emozione diversa: però la felicità sarà sempre uguale"

E' bellissimo, da tifoso è un'emozione diversa: però la felicità sarà sempre uguale. Le persone dentro devono gestire bene questa situazione , la pandemia ha complicato un po' tutto. Ho visto Lukaku che ha festeggiato per le strade di Milano da solo: un bravo ragazzo.

E' difficile ma penso che abbiamo tanti portieri nel mercato e nell'Inter stessa: abbiamo Brazao che oggi è in prestito, il figlio di Stankovic Filip che sta facendo benissimo. E' un ruolo in cui non dobbiamo essere preoccupati.